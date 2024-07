3 victimes et 80 personnes disparues après l’explosion d’un train au Canada

On recense pas moins de 80 personnes portées disparues dans une petite ville du Québec après le déraillement et l’explosion d’un train à Lac-Mégantic, ville de 6.000 habitants située à 250 km à l’est de Montréal, vers 01H20 (05H20 GMT) dans la nuit de vendredi à samedi..

Il s’agissait d’un convoi de 72 wagons-citernes et de cinq locomotives transportant du pétrole qui a ravagé une partie du centre-ville de Lac-Mégantic au Canada.

Les corps de deux nouvelles victimes ont été retirés dans la nuit de samedi à dimanche du site de l’explosion du convoi de wagons portant ainsi à trois le nombre officiel de décès, a annoncé la police.

La Sûreté du Québec (SQ, la police provinciale), au cours de la nuit, a fait la découverte de deux autres corps, ce qui porte le nombre de victimes à trois, a déclaré à la presse un porte-parole, Michel Brunet. Celui-ci a ajouté: On sait qu’il y aura d’autres décès.

L’incendie faisait toujours rage dimanche matin.

On ne s’avance pas sur un chiffre de victimes, a dit le porte-parole de la SQ, expliquant que tant et aussi longtemps que l’incendie est en cours, il y a des endroits auxquels on n’a pas accès.

