la mafia italienne blanchit de l’argent dans les énergies renouvelables

Plus original que la mafia italienne, on n’en a pas vu !

En effet, selon l’AFP, les mafia italiennes investissent cette fois-ci dans les énergies renouvelables pour blanchir de l’argent et bénéficier des aides européennes.

Le rapport de l’office de police de l’UE souligne que: « Les informations révèlent que les mafia italiennes investissent de plus en plus dans les secteurs des énergies renouvelables, notamment dans les parcs éoliens, pour profiter des prêts et des aides européennes généreuses accordées par les Etats membres, ce qui leur permet de blanchir les revenus du crime au travers d’activités économiques légales ».

Il s’est avéré que ce n’est pas la première fois que la mafia investit dans ce domaine. En fait, la police italienne a saisi des biens appartenant à la N’drangheta, la mafia calabraise, d’une valeur de 350 millions d’euros, dont l’un des parcs éoliens les plus grands d’Europe.

