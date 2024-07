SONEDE: Hausse des tarifs de l’eau potable

Hier, Mercredi 3 Juillet 2013, Hedi Belhaj, le PDG de la SONEDE, a annoncé que les tarifs de consommation de l’eau potable subira une hausse de 300 millimes par trimestre pour ceux qui ne dépassent pas 40m3 en consommation d’eau par trimestre.

En ce qui concerne les personnes qui consomment plus que 40m » d’eau par trimestre, ils payeront de 15 à 30 millimes par jour.

Et bien sûr, les gros consommateurs (hôtels, propriétaire de piscines, etc.) payeront encore plus !

Cette hausse sera appliquée sur les factures de consommation d’eau à partir de ce mois de Juillet 2013.

Pour Hedi Belhaj, cette hausse des tarifs est nécessaire parce que la SONEDE doit couvrir ses pertes.

J’aime ça : J’aime chargement…