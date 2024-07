Un maire sauve personnellement un chien en détresse

En voilà un maire généreux et soucieux de la société qu’elle soit humaine ou animale.

En un an, Cory Booker, le maire de Newark (New Jersey, Etats-Unis), a sauvé lui même deux chiens maltraités. L’hiver dernier, il a sauvé un chien du froid et jeudi dernier il était venu au secours d’un chien en détresse.

Mais c’est ce dernier sauvetage qui est intéressant car c’est grâce à un tweet anonyme que le maire est intervenu. le tweet indiquait qu’un chien est enfermé dans une caisse depuis 4 jours, sous des températures caniculaires: « Est-ce quelqu’un de Newark NJ peut mettre fin à la torture d’un chien ? Il y a un chien enfermé dans une petite caisse sur un terrain abandonné ».

Instantanément, le maire demande où se trouve le chien et il y va directement pour le sauver en tweetant: « Il pleut beaucoup. Mais on dirait que le chien est en mauvaise état et enfermé dans une petite cage. Nous cherchons maintenant une solution. »

Vu que le chien était agressif, le maire eu le réflexe d’appeler l’association de protection animale « Human Society » pour l’aider à sauver le chien. C’était une femelle Pit Bull certainement maltraitée et très craintive.

Des hommes politiques de ce genre, on n’en trouve pas beaucoup !

