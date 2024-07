19 pompiers morts en Arizona

Depuis les attentats du 11 Septembre, aucun incident n’a été plus dramatique que celui là !

En effet, hier dix-neuf pompiers ont trouvé la mort un incendie en Arizona, dans le sud-ouest des Etats-Unis.

Ils ont péri en tentant de contenir les flammes sur la commune de Yarnell Hill, à quelque 135 km au nord-ouest de Phoenix.

Déclenché par un éclair, l’incendie faisait ravage depuis vendredi dernier dans une région frappée par une vague de chaleur très importante.

Art Morrison a déclaré: « Dans des circonstances normales, lorsqu’on creuse une ligne de pare-feu, on s’assure qu’on a une bonne voie pour s’échapper et on prévoit une zone de sécurité. A l’évidence, leur zone de sécurité n’était pas assez grande et l’incendie les a rattrapés ».

Le président Barack Obama a rendu hommage aux pompiers tués. « C’était des héros, des professionnels très compétents qui, comme beaucoup dans notre pays chaque jour, se sont mis en danger pour protéger la vie et la propriété de gens qu’ils ne rencontreront jamais ».

