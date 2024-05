Abderrazak Rahal de l’Institut National de Météorologie prévoit la météo d’aujourd’hui, jeudi 23 mai :

– Nuages parfois abondants sur le nord et des passages nuageux sur le centre et le sud.

-Vent de secteur Ouest fort de 40 à 60 km/h près des côtes nord et modéré de 15 à 30 km/h ailleurs.

– Mer très agitée sur le nord et agitée sur les autres zones.

– Températures maximales comprises entre 22 et 26°C sur le nord et les hauteurs et entre 26 et 30°C sur le reste du pays.

J’aime ça : J’aime chargement…