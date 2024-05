Amina de Femen diagnostiquée schizophrène ?

S’exprimant le cœur lourd, blessée et en colère, la tante d’Amina Femen confie dans une vidéo publiée sur le net que sa nièce « Est quelqu’un de manipulateur. Quelqu’un de malade. Ma nièce est schizophrène ».

Dans l’extrait de 8 minutes, la tante d’Amina revient sur les coulisses de la fugue de sa nièce, affirmant que la famille a fait le nécessaire pour qu’Amina puisse quitter la Tunisie et partir en France pour poursuivre ses études, « Pourtant Amina a fugué… »

«Ce n’est qu’une histoire de buzz.» La tante d’Amina, couvrant son visage, avance également que « Depuis le passage de Martine Gozlan, rédactrice en chef du magazine Marianne, ma nièce croit qu’elle est devenue quelqu’un d’important. Mais ce n’est pas le cas. Ce n’est qu’une histoire de buzz. Ma nièce va finir comme l’égyptienne au fin fond de la Suisse avec une ONG à la soutenir pour finir après en SDF ».

Par ailleurs, la tante d’Amina a la voix triste et amère, a supplié le groupe ukrainien Femen de veiller sur elle en déclarant « J’espère que vous veillerez à ce qu’elle ait ses traitements sinon elle va devenir quelqu’un de plus en plus malade. Quelqu’un de plus en plus dangereux ».

