Tunisie : un prédicateur saoudien pour une formation pratique au lavage funéraire

Après l’arrivée du prédicateur égyptien qui a suscité une grosse polémique, voilà qu’un prédicateur saoudien, Abbes Ben Jamel Bettaoui, débarque en Tunisie sur invitation intégrale par une association caritative de Kairouan (Ansar Al Shariâa ndlr), afin (et là c’est la surprise ndlr) de former les tunisiens au lavage funéraire.

Dans cette interview accordée à Akhbar Al Joumhouria, le prédicateur affirme qu’il vient enseigner, selon le rite sunnite, aux désireux d’apprendre, comment laver un mort avant de l’enterrer.

A croire que tout ceux qui ont lavé des morts avant ne le faisaient pas selon la Sunna du prophète (que la paix et les bénédictions soient sur lui), Ansar Al Shariâa non seulement prône une nouvelle lecture de l’Islam mais encourage et adopte la manière wahhabite dans tout ce qui concerne les enseignements islamiques. On comprends maintenant quel version de l’Islam veulent appliquer ces charlatans !!!

Le prédicateur saoudien souligne que personne ne doit imposer son point de vue mais plutôt discuter. Il précise que c’est à Kairouan que ses prêches et formations sont programmées et ce, du 14 au 26 mai.

Bonne formation !

