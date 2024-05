Les cheiks salafistes appellent les jeunes à se retirer du Kairouan

Publiant,ce dimanche 19 mai 2013, un communiqué de presse relatif au meeting de Kairouan, les cheikhs du mouvement salafiste appellent le gouvernement à rompre avec les anciennes méthodes de répression et de discrimination dans le traitement avec les jeunes dans ce qu’ils ont appelé » l’éveil islamique ».

Dans ce sens, ils appellent tous les jeunes actuellement à Kairouan à un retrait lent et pacifique et à une évacuation de toutes les mosquées évitant les confrontations avec les policiers et militaires.

Ci-joint le texte du communiqué en arabe.

