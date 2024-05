Le ministre des Affaires Religieuses, Noureddine Khademi, a annoncé lundi 6 mai 2013 le premier départ pour la Omra de la saison en cours.

En marge d’une réunion tenue au siège du ministère des Droits de l’Homme et de la Justice transitionnelle, avec des représentants du ministère des Affaires Religieuses et la Société Nationale des services et des résidences ainsi que des représentants des Agences de voyages; le ministre des Affaires Religieuses a également affirmé que « Ce samedi 11 mai 2013 annoncera la saison ouverte de la Omra 2013 »

Bonne saison à nos pèlerins

J’aime ça : J’aime chargement…