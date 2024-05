Tunisie: Des faux douaniers extorquent de l’argent

La direction générale de la Douane a annoncé avoir démasqué des personnes ayant usurpé l’identité de responsables de la douane.

Elle a précisé vendredi, dans un communiqué que “ces personnes offraient leurs services aux citoyens, prétendant pouvoir intervenir pour leur procurer des emplois en contrepartie d’une somme d’argent”. Ces individus vendent, également “des billets pour des soirées et sollicitent des aides”.

La direction générale de la Douane dénonce, dans ce communiqué, ces comportements et appelle les citoyens à la vigilance, affirmant “qu’il n’y a plus de place depuis la révolution, pour les interventions et les intermédiaires”.

Elle encourage, aussi, les citoyens à “informer sur tous les dépassements constatés, pour permettre l’éradication de toutes les formes de corruption quelle que soit leur origine”.

