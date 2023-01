Voir le documentaire Cash Investigation de France 2 : L’industrie agroalimentaire et le business contre la santé > Un peu à l’image de ce que nous retrouvons sur les autres chaînes, le documentaire Cash Investigation de France 2 ne manque pas de proposer des sujets chocs, mettant en lumière certains problèmes incroyables.

Imaginez seulement, avec pas moins de 170 milliards d’euros de chiffre d’affaires par an, l’industrie agroalimentaire voit réellement la vie en rose en France et le marché se porte plus que bien, tout comme dans le reste du monde.

Ici, il n’est toutefois pas question de rogner sur les bénéfices, même s’il existe des risques réels pour la santé des consommateurs que nous sommes tous.

Dans la charcuterie, par exemple, l’on retrouve du nitrite, ce conservateur qui assure la conservation de la charcuterie et donne une couleur bien rose au jambon cuit. Ne vous êtes-vous, d’ailleurs, jamais demandé pourquoi votre rôti de porc n’avait pas la même couleur que votre jambon ?

Dans les faits pourtant, cet additif alimentaire E250 est fortement suspecté de favoriser le cancer colorectal !

Il est possible de voir le documentaire Cash Investigation de France 2 à partir de 20 heures 55 sur la chaîne de France Télévisions. Le sujet l’industrie agroalimentaire et le business contre la santé est aussi à visionner en vidéo dès que vous le souhaitez.

De la France jusqu’aux États-Unis, le constat est le même. Ces mastodontes de l’assiette ont du poids, des réseaux et de l’influence, puisqu’ils parviennent à ralentir ou orienter les décisions de santé publique.

En France et pour lutter contre le phénomène de l’obésité, le gouvernement cherche à simplifier et rendre plus facile la lecture des étiquettes sur nos produits, un projet régulièrement remis en cause.