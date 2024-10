L’Ebola a fait plus de 4000 morts en moins d’un an !

Sur 7 399 cas, le virus Ebola en a tué plus de 4 000 et ce depuis décembre 2013. 7 pays sont concernés à savoir Sierra Leone, Guinée, Liberia, Nigeria, Sénégal, Espagne et États-Unis.

D’après le dernier bilan de l’Organisation Mondiale de Santé, la fièvre hémorragique Ebola a touché 7 399 personnes dans sept pays (Sierra Leone, Guinée, Liberia, Nigeria, Sénégal, Espagne et États-Unis) depuis décembre 2013. Jusqu’à maintenant, le virus a tué 4 033 personnes.

Identifié en 1976, ce virus a été l’origine d’une forte épidémie en décembre 2013 en Guinée ( 778 morts sur 1 350 cas). Depuis la contamination de ce pays, l’épidémie s’est propagée pour atteindre le Liberia( 2 316 morts sur 4 076 cas), Sierra Leone (930 morts sur 2 950 cas). Ce virus n’épargne personne, même les personnels de santé n’ont pas pu résister à son effet. L’OMS compte 233 morts sur 416 infections.

L’OMS a départagé les 7 pays touchés par le virus en deux groupes, le premier est celui des plus touchés, on y retrouve Liberia, Sierra Leone et Guinée et le deuxième groupe est celui des moins touchés à savoir le Nigeria, le Sénégal, les États-Unis et l’Espagne. D’après une analyse de l’OMS, la fièvre hémorragique atteint un taux de létalité d’environ 70 % .

