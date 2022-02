L’efficacité des antibiotiques à prouver

Si l’on en croît les résultats d’une récente analyse anglo-saxonne, 15% des traitements antibiotiques prescrits par les médecins généralistes durant la période s’étalant de 1991 à 2012 ont été inefficaces . L’utilisation abusive en est la cause.

Une analyse de l’Université de Cardiff au Royaume-Uni, publiée le 23 septembre dernier a démontré que sur 10 ans, de 1991 à 2010, les antibiotiques prescrits par les médecins n’ont pas pu guérir les infections des malades. Pour établir cette étude qui a été publiée dans la revue scientifique The British Medical Journal, les chercheurs se sont référés à environ 11 millions de traitements prescrits pour une panoplie d’infections en consultant évidemment les résultats finaux des traitements sur les malades concernés.

Les scientifiques ont remarqué un accroissement de la prescription d’antibiotiques sur cette période de 10 ans s’accompagnant d’une augmentation de l’inefficacité de ces traitements estimée à 1.5 % entre 1991 et 2012 passant respectivement de 13,9% à 15,4%. Ainsi, les chercheurs ont établi de manière flagrante la relation directe et positive entre l’ augmentation de la prescription des antibiotiques par les généralistes et l’échec de ces traitements.

Cette augmentation de l’inefficacité de ces médicaments résulte de la manière de les consommer. En effet, l’excès engendre une résistance et donc une efficacité c’est pourquoi les chercheurs en question recommandent d’une part la modération et d’autre part la prudence.

Partager : Twitter

Facebook