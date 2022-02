Anesthésie générale: effet néfaste sur la mémoire de l’enfant

Une récente étude scientifique américaine avance qu’une anesthésie générale sur un bébé de moins d’un an impacterait négativement sa mémoire .

L’étude en question a été publiée dans la revue médicale Neuropsychopharmacology et met l’accès sur la fragilité excessive des bébés face aux anesthésies générales. Les chercheurs de l’Université de Californie San Francisco assurent que cette anesthésie serait un frein pour le développement de la mémoire de l’enfant.

Pour tirer cette conclusion, les scientifiques ont effectué non pas une étude mais deux! La première a été menée sur des rats et l’autre sur des enfants qui étaient dans ce cas ( avoir été anesthésié avant 1 an) afin de cerner l’effet d’une telle opération chirurgicale sur la mémoire humaine.

La première expérience effectuée a été sur 33 bébés rats qui ont été anesthésiés puis testés dans des épreuves de reconnaissance des odeurs. Le constat est que ces rats présentaient une mémoire bien plus faible que les rats n’ayant pas subi d’anesthésie.

La deuxième a été menée sur la mémoire de deux échantillons de 28 enfants âgés de 6 à11 ans anesthésiés avant un an ou pas. Comme les rats, les enfants ont passé des tests et la constatation a été la même que celle des rats! Les enfants anesthésiés présentaient une mémoire plus faible que les autres. Mais les chercheurs ont tout de même noté que l’intelligence des enfants, dont la mémoire est faible, n’a pas été affectée par l’anesthésie.

Partager : Twitter

Facebook