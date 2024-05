Les aliments riches en vitamine E pourraient causer des infections pulmonaires

Une étude américaine a prouvé récemment que les aliments riches en vitamine E comme les huiles de soja, de colza et de maïs, pourraient engendrer des infections pulmonaires.

La vitamine E serait bien plus vilaine qu’on pensait ! Après avoir découvert son effet amplificateur sur les risques de cancer de la prostate et de cancer du poumon voilà qu’on découvre qu’elle affecterait négativement les poumons.

En effet, une étude menée par des chercheurs de la Northwestern School of Medecine de Chicago s’est penchée sur le cas de 5000 personnes âgées de 18 à 30 ans et a tiré la conclusion que la consommation régulière de la vitamine E causait des infections pulmonaires passant par des insuffisances respiratoires et de l’asthme.

Mais attention ne confondez pas la bonne vitamine E de la mauvaise! En effet, la vitamine E a 8 formes mais les deux plus fréquentes sont l’alpha-tocophérol qui la bonne vitamine combattant l’arthrite, solidifiant le système immunitaire alors que le gamma-tocophérol, est la mauvaise vitamine E qui se trouve dans les huiles de colza, de soja et de maïs.

Les scientifiques d’ailleurs ont remarqué que les personnes qui présentaient le plus fort taux de gamma-tocophérol sont ceux dont l’activité pulmonaire a diminué de 10 à 17%…

