Violences conjugales: une menace considérable pour la vie humaine

Le ministère de l’Intérieur et celui du Droit des femmes ont publié un constat se rapportant aux violences conjugales qui remet en question le rapport entre mari et femme. En effet, ce sont 121 femmes et 25 hommes qui sont décédés en 2013 suite à la violence conjugale.

Un bilan inquiétant certes mais qui semble s’alléger. Le ministère de l’Intérieur et celui du Droit des femmes notent que le nombre est déjà en baisse par rapport à 2012. Ce qui laisse présager une amélioration continue de la situation. Par rapport à 2012, ils enregistrent 28 décès en moins.

Le gouvernement tente d’œuvrer de son mieux pour baisser encore plus le nombre de victimes et éradiquer ces violences, d’ailleurs, le 4e plan de prévention et de lutte du gouvernement contre ces violences met à disposition plusieurs outils pour atteindre cet objectif.

Ainsi, il existe un numéro gratuit et anonyme, le 3919, et un site d’information stop-violences-femmes.gouv.fr pour que les victimes sortent du silence.

