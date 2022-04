Le Baby blues: Un syndrome qui s’étend également aux hommes

Une récente étude américaine avance que le syndrome du Baby Blues n’affecte pas uniquement les femmes mais les hommes également. Une découverte assez surprenante.

Pour ceux qui ne connaissent pas le baby blues, sachez qu’il s’agit d’une forme de dépression qui apparaît après environ le troisième ou le quatrième jour de l’accouchement et qui engendre généralement de la tristesse, la fatigue, l’insomnie, une hypersensibilité et une perte d’appétit.

Ce phénomène touche entre 50 et 80 % des femmes et est associé à la disparition des hormones de grossesse et le début de la production laiteuse.

Mais contre toute attente, ce syndrome semble ne pas toucher uniquement les femmes, c’est ce que stipule une étude américaine parue dans la revue Pediatrics. L’analyse met en évidence que les pères peuvent eux aussi souffrir de cette dépression .

En effet, d’après cette étude, 5 à 10% des pères souffrent de mélancolie, de tristesse ou d’anxiété après la naissance de leur enfant. Un phénomène beaucoup plus présent chez les pères âgés de 20 à 30 ans.

Cette analyse n’est pas la seule à affirmer cela, il y a quelques années,, une étude publiée dans The Lancet avait affirmé également jeunes pères pouvaient être touchés également par la dépression post-natale.

L’analyse avait précisé que la dépression post-natale peut être présente durant des semaines, mois, voir des années alors que le baby blues était passager.