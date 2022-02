Une peau douce pour la Saint-Valentin c’est possible

C’est bientôt la Saint-Valentin !! Rassurez-vous il n’est pas encore trop tard pour vous prendre en main avant le jour J. Ainsi, nous vous proposons une potion magique vous permettant de rayonner le 14 février.

Beaucoup d’entre vous stresse d’un petit bouton apparu sur le visage, d’une peau sèche avant l’occasion de la Saint-Valentin. D’autres rêvent d’une peau de bébé de la tête aux pieds. Sachez que nous détenons la solution !

Notre solution miracle est tout simplement l’argile verte. En effet, celle-ci est très utilisée pour les soins. Contenant une grande quantité de minéraux comme le fer, le calcium, magnésium, potassium… elle pour la plupart des cas à usage externe.

Pour supprimer presque toutes imperfections et être doté d’une peau douce faite un masque d’argile quotidiennement, le corps peut être aussi recouvert comme le visage et sachez qu’il est possible de faire un masque capillaire.

Déjà vous devez acheter une argile de bonne qualité disponible dans les magasins biologiques, de diététique ou bien de produits naturels et des fois en pharmacie ou parapharmacie, optez alors pour la forme en poudre. Sachez également que l’argile se conserve longtemps, il suffit juste de l’abriter de la lumière, de l’air et de l’humidité.

Concernant le masque visage, il suffit de prendre une petite quantité d’argile verte en poudre de la mélanger avec de l’eau de rose ou simplement de l’eau jusqu’à obtenir une pâte, appliquez celle-ci sur votre visage (étalez bien sur tout le visage) puis laissez sécher.

Le processus est le même pour le corps. Pour un meilleur résultat appliquez ce masque fréquemment.

Tentez vite cela pour avoir une peau de rêve ce soir-là !

