Tunisie: 34 ans après le paludisme de retour

Éradiqué depuis 1979 , le paludisme (malaria) est de retour en Tunisie. Quatre cas ont jusqu’ici été recensés dans la banlieue des Berges du Lac. Il n’est pas exclu que d’autres cas seront déclarés en dépit du mutisme des autorités qui préfèrent minimiser du danger de cette maladie.

Le manque d‘hygiène, la multiplication des décharges anarchiques partout dans le pays et l’absence de traitement des lagunes et des Sebkha en sont sans doute la cause.

Tunis et banlieue n’ont pas connu depuis 2010 la moindre campagne de traitement des réservoirs de moustiques qui entourent la capitale.

Rappelons que c’est Abdellatif Mekki, ministre de la Santé publique, qui est lui-même médecin, l’a annoncé, mercredi 17 juillet 2013, sur les ondes d’Express FM. Il a parlé de cas importés et que son équipe contrôle la situation.

Mais les déclarations du ministre-médecin n’ont pas convaincu certain septiques qui redoutent l’épidémie et se posent des questions quant à l’origine de ces cas et pointent du doigt la qualité du contrôle d’hygiène aux ports et Aéroports.

J’aime ça : J’aime chargement…