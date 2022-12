Les plus heureux du monde sont les Australiens. C’est ce qu’a confirmé une étude de l’Organisation de coopération et de développement économique (OCDE) sur les conditions et la qualité de vie et le bien être de la population. Avec ses plages paradisiaques, le bronzage et la faune très exotique, c’est un peu normale que cette île perdue dans l’océan ferait rêver le monde.

Chaque année, l’OCDE analyse ses 34 pays membres en fonction de 11 catégories pour réaliser son « Index pour une meilleure vie ». Habitation, revenus, travail, esprit de communauté, éducation, environnement, engagement civique, santé, bonheur, sécurité et équilibre entre vie professionnelle et temps libre, toutes ces catégories sont passées au crible et évaluées. Mieux elles sont notées et plus les notes sont resserrées entre les divers domaines, meilleure est estimée la qualité de vie.

Comparée à l’Australie, la France se situe dans la petite moyenne. Avec des revenus évalués à 5,1 points, un marché du travail noté 6,1 et une satisfaction des citoyens de 6,3, l’Hexagone n’a pas la banane. Que l’on se rassure toutefois, nous demeurons encore bien au-dessus de la Turquie, triste dernière de ce classement avec deux zéros pointé pour son instinct communautaire et pour le ratio de temps accordé à la vie professionnelle et à la vie personnelle.

Le Top 10 des pays les plus heureux :

1. Australie

2. Suède

3. Canada

4. Norvège

5. Suisse

6. Etats-Unis

7. Danemark

8. Pays-Bas

9. Islande

10. Royaume-Uni