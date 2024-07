La grippe porcine, la confusion en Grande Bretagne

Les Britanniques ne savent plus quoi penser de la grippe A/H1N1. Les autorités sanitaires du pays ont en effet donné un flot de conseils contradictoires sur cette maladie, demandant aux habitants d’éviter de voyager, de se tenir à l’écart des foules, et allant même jusqu’à conseiller aux femmes de différer toute grossesse tant que le virus n’aura pas reculé.

D’autres experts ont affirmé lundi que ces conseils risquaient de faire peur et de désorienter les Britanniques, et étaient excessifs par rapport à un virus qui reste pour l’instant bénin.

La presse britannique continue toutefois à couvrir ce sujet avec un certain plaisir, avec des titres tels que « Des gardes protègent les médicaments contre la grippe A/H1N1 » et « Alerte à la grippe A/H1N1 pour les femmes enceintes et les bébés ».

L’organisation mondiale de la santé (OMS) a déclaré au mois de juin l’état de pandémie mondiale. Depuis, les autorités britanniques ont d’abord assuré que le virus se propageait peu, avant d’affirmer récemment qu’il pourrait y avoir 100.000 nouveaux cas par jour d’ici la fin du mois d’août.

Le ministère britannique de la Santé a recommandé dimanche aux personnes présentant des symptômes grippaux de reporter leurs vacances, et d’éviter les lieux publics si elles tombent malades.

Mais les personnes infectées par la grippe A/H1N1 étant souvent contagieuses avant même de présenter des symptômes de la maladie, rien ne garantit que ce conseil ralentisse la propagation du virus.

« Il ne faudrait pas modifier sa vie en fonction du virus actuellement« , a déclaré Gregory Hartl, un porte-parole de l’OMS. La plupart des gens infectés par la grippe A/H1N1 ne présentent que des symptômes bénins et n’ont pas besoin de traitement pour aller mieux.

Même pendant les vacances d’été, l’OMS ne fait pas de recommandations particulières sur les voyages, pour éviter la propagation du virus, qu’il a qualifié d' »imparable ».

Or le ministère britannique de la Santé a donné un conseil particulièrement controversé, en recommandant aux femmes d’envisager un report de leurs grossesses tant que la pandémie continue. Mais le Collège royal des praticiens généralistes a qualifié ce conseil d »‘alarmiste » et a assuré qu’il constituait une réponse complètement disproportionnée, les pandémies pouvant durer plusieurs années.

Maria Cheng. AP

