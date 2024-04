Twitter met à jour sa page d’accueil

Twitter, ce réseau social de micro-blogging qui est devenu l’outil indispensable pour tout journaliste et tout marketeur pour faire sa veille web, une information de 140 caractères qui se répand à travers le réseau social social en à peine quelques secondes. Avec sa couleur de lancement, la bleue turquoise, le réseau social du petit oiseau a connu une expansion du nombre de ses utilisateurs, depuis son lancement en 2006, pour atteindre en avril 2011 environ 200 millions de membres.

Étape par étape, Twitter a commencé depuis quelques mois à apporter des changements à son site et propose à ses utilisateurs deux versions, l’ancienne et une nouvelle interface pour les membres, ces derniers ont le choix entre ces deux interfaces.

Ces dernières semaines, le réseau de micro-blogging a mis à jour son application iPhone et son module de recherche avant de mettre à niveau sa page d’accueil qui se caractérise désormais par un aspect graphique plus sobre que le précédent et une présentation des suggestions en forme de vignettes qui se mettent à jour une par une.

