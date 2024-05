Nouvelle campagne entièrement numérique de Coca cola : Ahh.com

Une nouvelle campagne Marketing dévoilée par Coca Cola , mercredi 8 mai.

La campagne mondiale emploie 61 noms de domaine, et oui vous avez bien lu ! Le truc est simplissime : Au premier nom de domaine ahh.com on ajoute la lettre « h » à chaque fois et on obtient « ahhh.com » puis « ahhhh.com » ainsi que « ahhhhh.com » etc. Jusqu’à ce qu’elle s’arrête au nombre de 60 «h» après le domaine initial.

L’internaute accède à chaque fois à une nouvelle expérience que la firme multinationale met à sa disposition : une animation, une devinette, un jeu, un clip vidéo… Il vous suffit juste d’ajouter un « h » au nom de domaine initial et vous seriez accueilli dans une nouvelle ambiance « Cola ».

Coca Cola nous prouve qu’avec des noms de domaines : l’outil du Net n’a donc pas fini de nous étonner. Il reste à vous d’innover, de créer ainsi montrer votre ingéniosité..

