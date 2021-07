Les Arnaques du Web Africain

Depuis quelques années, de plus en plus de messages » de demande d’aide » circulent sur le net africain, par fax et par courrier. Il s’agit que de simples arnaques et sont généralement constitués des mêmes histoires : seuls les noms, situations et lieux changent. Leur seul point commun : ils vous promettent tous une commission sur des transferts d’argent, souvent des sommes (en millions de dollars bien sur) bloquées dans des États africains, (faux) documents à l’appui !. Ne répondez à ces messages en aucun cas.

Lire la suite

Partager : Twitter

Facebook