La vidéo qui a fait le tour du monde

Cette vidéo fait depuis quelques jours le tour du monde, une vidéo qui montre des soldats américains tirant sur une dizaine de personnes, entre autres deux journalistes de l’agence Reuters. L’armée américaine a regretté la mort de victimes innocentes et affirme que ces images ne changeront rien en argumentant que le pentagone US avait reconnu cette bavure en Irak il y a 3 ans.

Au bord ‘un hélicoptère Apache, les soldats ont identifié les appareils photos des journalistes comme des kalachnikovs et ont demandé la permission de tirer, après l’avoir reçu, ils ouvrent le feu sur des civiles, entre eux deux journalistes de Reuters. On se croirait dans un jeu de Call Of Dutty, malheureusement c’est réel…

La scène date de 2007 mais ce qui est frappant avec cette vidéo révélée par Wikileaks.org, la discussion dans le cockpit de l’hélicoptère, une discussion comme celle lors d’un jeu vidéo.

Un extrait de la discussion, mot par mot, “Look at those dead bastards,” dit le premier. “Nice,” répond le deuxième.

Bret A. Moore, un formateur psychologique pour l’armée US a dit que les soldats sont obligés d’adopter une autre psychologie lors d’une guerre ce qui explique un tel air, « [..]leur mission est de détruire l’ennemi, une méthode pour bien faire ceci est de voir la mission comme un jeu[..]. »

Il faudrait que les américains arrête d’envoyer des enfants soldats car sinon on va commencer a dénoncer ce phénomène des jeunes qui se croient dans une partie de jeu vidéo!!!!

Bref, Les enfants soldats c’est pas juste en Afrique centrale.. l’âge de la maturité diffère selon les pays…

