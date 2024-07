Un million 500 milles se sont inscrits sur les listes électorales

Selon une communication de l’Instance Supérieure Indépendante pour les Élections, le nombre de citoyens tunisiens inscrits en Tunisie s’élève à 1.560.298. Un nombre qui a été annoncé le vendredi 29 juillet 2011 à 21h00.

Le taux d’inscriptions ne dépasse toujours pas les 19% sur les sept millions estimés. Il a été remarqué que le taux d’inscriptions des hommes est plus élevé que celui des femmes, selon Kamel Jendoubi, président de l’Instance, qui a indiqué que la majorité des inscritsappartiennent à la tranche d’âge des 30-41 ans.

Par ailleurs, M. Jendoubi a déclaré que des mesures ont été prises pour inciter les tunisiens à aller s’inscrire sur les listes électorales, tels que les envois de messages SMS et les appels téléphoniques.

Les élections de l’Assemblée Nationale Constituante peuvent être les premières élections libres et transparentes en Tunisie. Toutefois, pour assurer le succès de ces élections dans des conditions dignes d’un pays qui aspire à une possible démocratie, les citoyens sont tous invités à aller inscrire leurs noms sur les listes électorales, ainsi, la falsification des votes aura moins de chance de réussir. Bien que pour certaines personnes, il est fastidieux d’aller à l’un des bureaux de l’instance électorales, quelques minutes pour garantir sa voix représentent beaucoup pour ce grand peuple qui cherche des droits usurpés depuis plusieurs années.

Même si aucun des partis, actuellement autorisés, ne vous attire ou ne vous convint toujours pas, vous pouvez vous inscrire pour garantir que votre voix ne soit pas utilisée par d’autres.

En 19 jours, seulement 1.560.000 tunisiens se sont inscrits sur les listes électorales, encore 4 jours pour quadrupler ce nombre et atteindre quelques 7 millions d’inscrits. Il y a quelques mois, plusieurs étaient ceux qui avaient cru impossible que les tunisiens fassent fuir un dictateur tel que Ben Ali, sauf que le peuple tunisien, avec sa grandeur, leur a montré que quand on est tunisien, on peut tout faire… Montrons leur encore une fois que nous pouvons faire en quatre jours ce que nous n’avons pas fait en 19, montrons leur que nous lâcherons pas le morceau!

