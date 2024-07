12 millions de personnes: une catastrophe humanitaire dans la Corne de l’Afrique

Une réunion d’urgence a eu lieu à Rome après l’initiative des Nations Unies pour trouver une solution à la famine dans la Corne de l’Afrique qui frappe 12 millions de personnes à cause de la sécheresse qui règne sur la région.

Bruno Le Maire, ministre de l’agriculture de la France, a déclaré à nos confrères chez LeMonde que “la famine dans la région exige une action immédiate et résolue de la communauté internationale en mettant en œuvre d’urgence les mesures du plan d’action” que les ministres de l’agriculture du G20 ont adopté à Paris, le 23 juin. Au contraire, le président de Peuples solidaires/ActionAid, Jean-Paul Sornay, affirme que la situation dans la Corne de l’Afrique “illustre l’insuffisance de ce plan d’action” et qu’“il faut aujourd’hui aller plus loin et mettre en place des mesures qui permettront de prévenir de nouvelles famines dans le monde”.

Quant au directeur général d’Action contre la faim, François Danel, il a appelé la communauté internationale au déblocage immédiat et massif des fonds nécessaires pour faire face à cette catastrophe humanitaire.

