Le PDP ne quittera pas la Haute instance de Ben Achour

Après Ennahdha et le Congrès Pour la République, c’est au tour du Parti Démocrate Progressiste de menacer et quitter la salle de réunion de la Haute instance pour la réalisation des objectifs de la Révolution, de la réforme politique et de la transition démocratique après que le président de l’instance, M. Yadh Ben Achour, ait décidé de revenir sur un vote.

En effet, le matin de ce mercredi 20 juillet 2011, l’instance s’est réunit pour voter le projet de loi sur les partis avant que le représentant du PDP soit intervenu pour proposer de nouveaux amendements consistant en la possibilité pour les personnes morales et les sociétés de contribuer au financement des partis.

Après cette intervention, les membres présents, 88 sur 172, ont voté pour ce projet à une majorité écrasante, soit 82 pour. Seulement, M. Yadh Ben Achour a proposé un nouveau vote après une petite pause parce que, selon lui, il y eut confusion et les membres de l’instance croyaient voter pour le projet sans les amendements proposés par le PDP.

C’est alors que les représentants du Parti Progressiste démocrate aient décidé de quitter la salle tout en déclarant qu’ils n’accepteront pas un nouveau vote.

Peu après, le PDP a annoncé qu’il quittera l’instance s’il y a un retour sur ce vote et a invité les journalistes à une conférence de presse pour expliquer ce qui s’est exactement passé et fera part de la position du parti quant à cet incident. La conférence de presse est prévue pour le jeudi 21 juillet et sera animée par Mongi Ellouze et Issam Chebbi, membres du bureau politique du PDP et ses représentants au sein de l’Instance.

Toutefois, il a été précisé par le PDP que le parti n’a pas quitté l’instance et ne le quittera pas, le retrait qui a eu lieu aujourd’hui n’était que pour protester la décision de M. Ben Achour de refaire le vote.

