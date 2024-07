Comment faire partie des six Instances électorales pour les tunisiens résidents à l’étranger

Selon un communiqué publié par l’Instance supérieure indépendante pour les élections (ISIE), il a été annoncé que la désignation des instances régionales dans les circonscriptions électorales des tunisiens à l’étranger seront comme suit:

Instance Régionale de la première circonscription électorale de France (Paris, Pantin et Strasbourg), son siège est à Paris

Instance régionale de la deuxième circonscription électorale de France (Marseille, Toulouse, Grenoble, Lyon et Nice) son siège est à Marseille

Instance régionale de la circonscription d’Allemagne, son siège est à Berlin.

Instance d’Italie, son siège est à Rome.

Instance régionale de la circonscription électorale du reste des pays européens et des Amériques, son siège est à Montréal

Instance régionale de la circonscription électorale du reste du monde et du monde arabe, son siège est à Abu-Dhabi.

Tout tunisien résidant à l’étranger qui souhaite être désigné, précise le communiqué, doit adresser, au plus tard le jeudi 21 juillet 2011 à minuit, heure locale de Tunis, une demande, mentionnant les noms et prénoms, date de naissance, adresse, profession et niveau d’instruction, demande jointe d’une copie de la carde d’identité nationale ou du passeport et d’une copie de la carte consulaire.

Le candidat doit remplir les conditions suivantes :

avoir la qualité d’électeur

avoir de l’expérience en matière électorale

être compétent, impartial, indépendant et honnête

assurer les missions au sein de l’instance à plein temps

n’ayant assumé aucune responsabilité au sein du Rassemblement Constitutionnel Démocratique durant les dix dernières années.

n’ayant pas appelé le président déchu pour un nouveau mandat aux élections de 2014.

La demande, ajoute le communiqué de l’ISIE, est accompagnée d’un CV et une déclaration sur l’honneur certifiant la véracité des informations et ce par voie d’émail à l’adresse: [email protected]

