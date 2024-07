Béji Caïd Essebsi déclare avoir tenté de convaincre Ennahdha de rejoindre la Haute instance

Lors de son intervention au sein de la Haute instance pour la réalisation des objectifs de la Révolution, de la réforme politique et de la transition démocratique, le Premier Ministre tunisien, M. Béji Caïd Essebsi, a indiqué qu’il a essayé de contacter les différentes parties qui se sont retirées de la Haute instance et les convaincre de revenir sur leur décision de retrait en vain.

Il a par ailleurs affirmé que “les divergences ne doivent pas conduire au départ d’une quelconque partie de la Haute instance pour la réalisation des objectifs de la révolution, de la réforme politique et de la transition démocratique, compte tenu du caractère délicat de l’étape, qui connaît une dérive sécuritaire, économique et médiatique.”

Il a précisé que le gouvernement a essayé de cerner les divergences et de leur identifier les solutions appropriées, rappelant « que les divergences ont invariablement débouché sur un consensus ».

M. Caïd Essebsi a affirmé, dans ce cadre, que le gouvernement traite sur un même pied d’égalité tous les partis politiques qui disposent d’une autorisation légale, soulignant l’impératif qu’il y a à ce qu’ils participent tous à l’opération de transition démocratique pour servir les intérêts de la Tunisie et de son peuple.

Il a exprimé sa reconnaissance à la haute instance pour la réalisation des objectifs de la révolution pour les efforts qu’elle déploie en vue d’assurer le succès du processus de transition.

Auparavant, M. Yadh Ben Achour, président de la Haute instance, avait mis en relief « le caractère dangereux et délicat de l’étape » que vit aujourd’hui la Tunisie, aux plans politique et social.

Il a, d’autre part, rappelé le décret-loi organisant la composition et le déroulement du travail de la haute instance et qui lui offre la possibilité de discuter et d’échanger les vues avec le gouvernement transitoire à propos des affaires publiques du pays.

