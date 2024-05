Un G8 sous le signe du printemps arabe

Le G8 a débuté aujourd’hui à Deauville, en Basse Normandie et devinez qui sont à l’honneur? Et bien c’est la Tunisie et l’Égypte, les deux foyers du mouvement démocratique dans la péninsule arabe.

Habituellement, le G8 se tient pour évoquer les dossiers chauds du moment, c’est sans doute pour cela qu’il est sous le signe du printemps arabe.

Les présidents des premières puissances économiques devront annoncer un soutien massif à ces fragiles transitions démocratiques, menacées par la crise économique et l’instabilité entretenue par la crise libyenne. Ils ont donc annoncé que très prochainement, sera lancé un partenariat durable avec la Tunisie et l’Égypte pour apporter l’aide nécessaire au bon déroulement de la transition démocratique qui demeure le meilleur chemin vers la paix, en tous cas c’est ce qu’a déclaré bon nombre de dirigeants à la presse présente sur les lieux.

Par ailleurs, les dirigeants du G8 ont devraient appeler le gouvernement syrien à cesser l’usage disproportionné de la force contre le peuple et engager un dialogue pour des reformes immédiates.

Le G8 va aussi appeler Palestine et Israël à d’avantage de discussions pour une paix durable au sujet du conflit au moyen orient.

A noter que français et russes ont profité de cette opportunité pour finaliser un contrat militaire déjà reporté et qui consiste en la fourniture de quatre navires de guerre français de type mistral à la Russie.

Il est aussi à rappeler que deux jours avant le G8, s’est tenu le e-G8 et qui avait pour ordre du jour la réglementation de l’internet avec la volonté d’encadrer la toile par certains principes dont la liberté, le respect de la vie privée et de la propriété intellectuelle , la cyber-sécurité, et la protection contre le crime.

Donc du pain sur la planche pour les dirigeants des huit pays avec des dossiers plus délicats les uns que les autres.

J’aime ça : J’aime chargement…