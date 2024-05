Israël reprend son argent

Après avoir réussi à signer un accord de réconciliation entre le Hamas (contrôle la bande de Gaza) et le Fatah (parti dirigeant de l’autorité palestinienne), et ce en transférant 60 millions d’euros aux palestiniens à travers des ports et aéroports israéliens, le gouvernement Israélien a décidé de suspendre ce transfert.

Cette décision a déçu, bien entendu, les palestiniens surtout que le gouvernement Israélien a avoué qu’ils ont suspendu ce transfert de crainte qu’une grande partie de cet argent sera utilisé par le Hamas pour financer des activités terroristes.

En prenant cette décision, le ministre des affaires étrangère, Moshé Yaalon s’est exprimé: « Nous avons pu vérifier que l’accord Fatah-Hamas n’a pas eu d’effet. La coopération sécuritaire entre l’Israël et l’autorité Palestinienne a continué sur le terrain. Nous allons continuer à vérifier que cet argent n’est pas versé dans les caisses des organisations terroristes. Si nous constations que c’est le cas, nous arrêterons une nouvelle fois le transfert« .

Il était critiqué de prendre cette décision, par la communauté internationale ainsi que des ministres du gouvernement Israélien.

On se demande encore quand est-ce que ce gouvernement va être d’accord à baisser les gardes et avoir confiance en un monde de paix et de justice !!!

