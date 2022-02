Réchauffement planétaire, on en parle !

Des énormes masses de glace se rétrécissent , des tempetes de plus en plus désastreuses partout, des saisons record d’ouragans d’une année à l’autre , des records de température dans les deux sens , montée et vagues de chaleur sans précédent … vous avez dis réchauffement planétaire .. !!

Bien que tout les médias en parle ,et que les gents entend parler de ces phénomenes,personne n’est vraiment conscient de la graveté de la situtation , plus encore , peronne ne croit vraiment aux conséquences de ce réchauffement , pourtant tout cela cela arrive , tout cela arrive vers vous , tou cela arrive vers nous meme si ca parrait loin , Le vaste phénomène qui va changer le monde d’une façon que l’on ne peut même pas imaginer arrive directement et avant que prévus mes ams , beaucoup plus tôt que vous ne l’imaginez et c’est pas les prédictions des Superordinateurs sur l’atmosphère terrestre et ses changement future qui vont nous soulager…



Bien sur , cela ne fait plus aucun doute , les changements climatiques sont très largement dûs aux activités des pays industrialisés , et une chose est sur , si les émissions de gaz à effet de serre et de gaz carbonique ne sont pas fortement réduites , les dégâts vont etre immenses et irréversibles ! et nos enfants seront les victimes …

