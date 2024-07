François Hollande réagit et condamne avec fermeté l’assassinat de Mohamed Brahmi

Le président François Hollande a vite réagit sur ce qui est arrivé ce jeudi et a condamné avec la plus grande fermeté l’assassinat du député et chef du parti d’opposition Mouvement populaire, Mohamed Brahmi , tué par balles devant son domicile près de Tunis.

Dans un communiqué diffusé par l’Elysée, le chef de l’Etat a demandé que la lumière soit faite au plus vite sur ce meurtre, comme sur celui de Chokri Belaïd lui aussi assassiné devant son domicile un certain 6 février et qui va faire bientôt six mois sans que les autorités n’aient élucidé le moindre détail sur son meurtre…