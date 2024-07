Affaire Trayvon Martin : Le revolver avec lequel George Zimmerman a tué Trayvon lui sera restitué

Le revolver Kel-Tec 9 mm avec lequel George Zimmerman a tué Trayvon Martin le 26 février 2012 à Sanford (Floride) va lui être restitué. C’est l’une des conséquences de l’acquittement prononcé, samedi 13 juillet, au bénéfice du vigile autoproclamé. Son arme, il en a besoin « encore plus »qu’auparavant, a justifié son avocat, Mark O’Mara : « Il y a beaucoup de gens qui le haïssent. »

Revolver acheté et porté librement, coup de feu mortel contre un jeune Noir, lotissement clos dans une petite ville du Sud, « légitime défense » au bénéfice du meurtrier blanc. Si l’affaire Trayvon Martin a passionné les Etats-Unis, c’est qu’elle réunit, jusqu’à la caricature, tous les éléments d’une tragédie américaine.

Mais le pays n’est plus celui d’Emmett Till, cet adolescent noir tué en 1955 dans le Mississippi parce qu’il s’était montré familier avec une épicière et dont les meurtriers furent acquittés. Dans l’Amérique de Barack Obama, le racisme ne s’exprime plus nécessairement de façon aussi directe.

Lorsque, patrouillant en voiture, George Zimmerman a appelé la police pour signaler un jeune « suspect », il n’a pas fait d’emblée allusion à la couleur de sa peau. Encore un de ces « enculés de voyous « , a-t-il marmonné. Le garçon rentrait chez son père, portant seulement une canette de thé glacé Arizona et un sachet de bonbons Skittles. Il pleuvait et il avait abaissé la capuche de son sweat-shirt : l’uniforme du jeune délinquant aux yeux de Zimmerman, qui s’était fait une spécialité de chasser les cambrioleurs.

