Syrie: Al-Qaïda cherche à évincer l’Armée syrienne libre

Le réseau terroriste international Al-Qaïda entend évincer l’Armée syrienne libre du Nord de la Syrie et proclamer la fondation d’un Etat islamique, a fait savoir un porte-parole des rebelles syriens cité par le journal arabe Ash-Sharq al-Aswat.

L’Armée syrienne libre n’a pas la moindre intention de céder devant les islamistes. Mais, il n’est pas facile pour elle de lutter sur deux fronts à la fois.

Les commandos de l’Armée syrienne libre craignent de perdre leurs positions. Al-Qaïda cherche à s’emparer du territoire syrien attenant à la Turquie. Ainsi, il est possible que les islamistes contrôlent les livraisons d’armes et de munitions de combat en provenance de Turquie ainsi que les bénéfices tirés de la contrebande du pétrole syrien et des importations illégales, dit l’orientaliste Sergueï Serioguitchev.

« Les autorités turques n’ont jamais dissimulé les livraisons d’armes en les qualifiant d’« aide au peuple syrien libre dans la lutte contre le régime sanglant d’al-Assad. » Cependant, c’est de la contrebande. En plus des armes, la Turquie poursuit la contrebande de médicaments, de vivres livrés par les postes bien déterminés à la frontière que les islamistes essaient de contrôler. En contrôlant les échanges transfrontaliers, ils se doteront d’instruments de pression sur les Syriens. »

Une telle perspective n’arrange pas les représentants de l’Armée syrienne libre. Sans l’afflux d’armes et le financement, ils sont privés de la possibilité de faire face aux forces de Bachar al-Assad et leur existence est mise en cause. Plusieurs groupes armés combattant actuellement en Syrie ont leur conception de l’avenir du pays, souligne l’expert du Centre d’études arabes de l’Institut d’études orientales de l’Académie des sciences de Russie Boris Dolgov.

Les représentants de l’Armée syrienne libre déclarent qu’ils ne toléreront pas les islamistes en Syrie. Or, il est clair qu’ils ont beaucoup de mal à lutter sur les deux fronts. En essayant de détourner l’attention de leurs activités, ils orientent l’offensive des troupes de Bachar al-Assad vers les groupes islamistes, estime l’expert Boris Dolgov.

« L’armée gouvernementale syrienne a réussi ces derniers temps plusieurs opérations contre les commandos de l’Armée syrienne libre et de Jabhat al-Nusra. Ils ont été évincés des régions où ils contrôlent périodiquement la situation. Ainsi, les informations sur l’intention d’Al-Qaïda de fonder un Etat ne sont pour le moment que la propagande de la part de l’opposition. »

De l’avis des analystes, l’exemple d’autres pays : Irak, Afghanistan, Mali confirment que les extrémistes islamiques se précipitent tout de suite là où le pouvoir est affaibli. Autrement dit, Al-Qaïda essayera sans aucun doute de raffermir ses positions en Syrie.

J’aime ça : J’aime chargement…