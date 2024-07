Egypte: 200 personnes inculpées pour les événements de Lundi au Caire

Selon une source judiciaire de l’AFP, pas moins de 200 personne sont été inculpées par la justice hier, mercredi 9 Juillet 2013.

Cette inculpation a pour cause, « meurtre » et « incitation à la violence ». Ces incidents sont dus à cause des affrontements lors d’une manifestation islamiste lundi matin au Caire qui fait plus de 50 morts.

Ces 200 personnes accusées sont maintenant en détention préventive pour les prochains 15 jours, attendant que l’enquête se poursuit.

Ces personnes sont aussi poursuivis pour « port d’armes non autorisées » et « troubles à l’ordre public et à la sécurité ».

