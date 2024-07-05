05 JUIL

Yassine Brahim démissionne d’Al Joumhouri

Il y a environ une heure, Yassine Brahim, le secrétaire exécutif d’Al Joumhouri a surpris beaucoup de personnes.

En effet, il a publié un message sur son Facbook bien étonnant et des moins attendus. Il a présenté sa démission aujourd’hui, Vendredi 5 Juillet 2013 à la secrétaire générale, Maya Jeribi.

Son message est le suivant: J’ai pris ma décision ce matin après une mûre réflexion. J’ai présenté à Maya ma démission il y a une heure, elle a gentiment essayé de me dissuader mais ma décision est irréversible, vous trouverez ci-dessous le contenu de ma lettre

الأخت الأمينة العامة للحزب الجمهوري مية الجريبي

توحيد الطاقات الديمقراطية في بلادنا كان الهدف الأساسي الذي دفعنا إلى الإنصهار في حزب واحد يمكن أن يمثل بديلا للترويكا الحاكمة في الإستحقاقات القادمة.
بعد أكثر من سنة أتأسف لعدم نجاح هذا الإنصهار وأعتبر نفسي بالطبع من بين المسؤولين على هذا الحال. الأسباب عديدة ولا فائدة في ذكرها إذ أن العلامة الواضحة اليوم هي عدد الإجتماعات الداخلية المتكررة اللازمة حتى نجد توافق على أي موضوع. فقد فقدنا الثقة ما بيننا شيئا فشيئا.
أتفدم لك اليوم بإستقالتي من الحزب الجمهوري وأتمنى لهذا الحزب كل النجاح في خدمة الوطن.

مع أطيب تحياتي

ياسين ابراهيم

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Auteur de l’article : Nadia M.

Passionnée par l'art de la critique, je me nomme Nadia Marzouki, agée de 23ans, actuellement étudiante en master de recherche en Marketing. Mon profil de "marketeuse" m'a poussé à faire des recherches dans de multiples domaines tels que la publicité, la culture, le business international, les sciences naturelles, la psychologie, la sociologie et tout ce qui se termine par "gie"... Eperdument exaltée par la lecture des livres comme ceux de Paulo Coelho, Marc Levy, Guillaume Musso, Anna Gavalda... ceci m'a permis de me concentrer à mon tour sur l'écriture. Passionnée aussi par l'astronomie, j'essaye toujours d'etre up to date quant aux événements qui se déroulent dans la cité des sciences. En résumé, je suis une mordue de télévision, d'événements culturels et de lecture de tous genre de livres; je suis impatiente de commencer à écrire pour Tixup afin de partager mes découvertes avec les lecteurs.

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