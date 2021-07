Olfa Youssef: « C’est un nain qui gouverne la France »

La visite du président français François Hollande a suscité bien des réactions des tunisiens, et pas les moindres !

En effet, l’écrivaine et universitaire tunisienne spécialisée en linguistique, psychanalyse et islamologie, Olfa Youssef n’a pas mâché ses mots et s’est exprimée en toute liberté.

Elle a déclaré: » Monsieur Hollande, mettre les islamistes au pouvoir, et appeler au respect des droits de la femme, c’est un peu comme avoir Hitler au pouvoir, et appeler au respect des droits des juifs… Hélas, après Sarkozy, c’est un nain qui gouverne la France après un De Gaulle ou un Mitterrand… servitude aux sionistes et aux Américains oblige ».

Hollande n’est pas le seul a être critiqué par Olfa Youssef. En effet, elle a été dure avec plusieurs personnalités tunisienne. La plus connue de ses réactions était sur Sihem Badi, la ministre de la femme: « Je ne veux pas parler d’une personne qui n’existe même pas ».

