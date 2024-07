Yassine Ayari appele au Jihad

Même depuis Paris, Yassine Ayari, Le blogueur tunisien, appelle à la violence en Tunisie. Il appelle au jihad et crie fort qu’il regrette Oussama Ben Laden qui le considère comme un exemplaire leader.

Ces réactions ont été publiées dans son compte Facebook. En effet, après la destitution de Mohamed Morsi, le blogueur explose sa haine contre l’armée car elle a en main le pouvoir en Egypte. Il qualifie la situation en Egypte de « coup d’Etat » et de « non respect des urnes », et affirme: « On ne naît pas terroriste, on le devient. Aux armes citoyens, à vos munitions ».

Et il ne s’arrête pas là ! Il continue avec plusieurs publications sur Facebook où il déplore la situation en Egypte en la comparant à la Tunisie: « Préparez-vous à être trainés dans la rue jusqu’à la mort, les magistrats, les journalistes, les Rcdistes, les syndicalistes notamment Mondher Thabet, et les mouchards! Dans tout conflit, il y a un perdant et un gagnant. Pour être les plus forts, il faut éliminer les plus faibles».

