Un séisme de magnitude 6,1 fait au moins 11 morts en Indonésie

Un séisme de magnitude 6,1 a frappé mardi dans la province indonésienne d’Aceh faisant au moins onze morts et une cinquantaine de blessés, a-t-on appris de diverses sources officielles et médicales.. Cette même ville qui a été ravagée en 2004 par un tremblement de terre et un tsunami meurtriers.

Six enfants ont notamment été tués dans l’effondrement d’une mosquée, a déclaré à l’AFP le chef de l’agence régionale de gestion des catastrophes, Subhan Sahara.

Le tremblement de terre, qui a détruit ou endommagé des dizaines de maisons, s’est produit à 07H37 GMT à une profondeur de 10 km et à 55 km au sud de la ville de Bireun, dans le département montagneux de Bener Meriah, sur la grande île de Sumatra, d’après l’institut géologique américain USGS.

