Tunisie – Risque pays est équivalent à celui en Syrie et en Irak

Quand les Etats Unis s’en mêlent, rien ni personne ne peut empêcher ce qui se passe ! Malheureusement, pour la Tunisie, une autre mauvaise carte dans son atout vers la démocratie..

Un tableau vient d’être publié sur le site officiel du département d’Etat Américain (U.S Department of State), indiquant la prime de risque octroyée aux ressortissants américains résidant en Tunisie. Elle est bizarrement équivalente à celle octroyée aux ressortissants résidant en Syrie, et ce malgré que la situation sécuritaire est loin d’être la même dans les deux pays.

La prime de risque de 25% est octroyée aux ressortissants américains un peu partout dans les pays à potentiel risque : Tunisie, Algérie, Iraq, Liban, Pakistan, Somalie, Soudan et la Syrie. En effet, pour les Etats Unis d’Amérique, la Tunisie est au même piédestal que l’Iraq et la Syrie où la situation sécuritaire est plus que déstabilisée.

Pourtant le Mali qui est en guerre contre le terrorisme et qui favorise du soutien français, n’a que 10% seulement de prime de risque ! Que puis-je dire ? Bizarre ce calcul …!

