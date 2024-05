Ould Kablia : les frontière algéro-tunisiennes sont étroitement surveillées

Répondant aux propos diffamatoires selon lesquels les terroristes en Tunisie sont arrivés via les frontières algériennes, le ministre algérien de l’Intérieur et des collectivités locales, M. Daho Ould Kablia, répond que ces propos viennent d’un parti politique et non du gouvernement tunisien. Il conclut que «l’Algérie ne laissera pas l’air entrer en Tunisie, que dire des terroristes» et qu’il se rendra prochainement en Tunisie pour une meilleure coordination des efforts dans la lutte contre le terrorisme.

D’après le journal El khabar, il rajoute «La sécurité des frontières déjà renforcée, elle le sera davantage, avec une surveillance extrêmement importante».

