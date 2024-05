Caïd Essebsi : la faiblesse de l’Etat engendre la montée de la menace terroriste

Au cours des travaux du Conseil National de son parti « Mouvement Nidaa Tounes », Béji Caïd Essebsi, a déclaré vendredi 10 mai 2013, que les événements de Jbal Châambi ne cesseront pas d’aussi tôt et que la faiblesse de l’Etat engendre toute menace terroriste.

Précisant que les terroristes sont installés depuis assez longtemps à Châambi, et qu’ils se sont adaptés aux conditions de vie et de combat sur place. Le président de Nidaa Tounes fait confiance au nouveau ministre de l’Intérieur et considère qu’il est capable d’éradiquer ce phénomène.

Il a en outre précisé qu’il serait difficile de tenir les élections présidentielles avant 2014.

