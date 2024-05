Béji Caïd Essebsi : ‘La sécurité du pays est notre responsabilité à tous’

Afin de rendre hommage et valoriser les efforts des forces de sécurité qui maintiennent l’ordre et la défense de l’intégrité et la souveraineté territoriale, Nidaa Tounes a observé aujourd’hui, samedi 4 mai 2013, une manifestation de soutien.

Au cours de cette manifestation de solidarité, organisée devant les locaux du parti, Béji Caïd Essebsi s’est adressé aux partisans de Nidaa Tounes en leur affirmant que « la sécurité nationale est la responsabilité de tous ».

En dernier lieu, il a appelé au soutien des efforts de l’État pour surmonter les crises que traverse le pays.

