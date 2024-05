Dans une déclaration faite au Wall Street Journal, le 3 mai 2013, le Pentagone a annoncé qu’il vient de perfectionner sa plus puissante bombe « anti-bunker », le Massive Ordnance Penetrator (MOP), au point de pouvoir détruire le site nucléaire le plus protégé et sécurisé d’Iran (complexe de Fordow).

Dès lors que les Etats-Unis disposent désormais des capacités d’empêcher l’Iran d’obtenir la bombe nucléaire si la diplomatie échoue. Le département d’Etat américain estime que cette avancée technologique est à même de convaincre Israël de ne pas intervenir unilatéralement sur le sol Iranien.

Les Etats-Unis et Israël qui s’inquiétaient de ne pas avoir la capacité technologique de détruire le complexe d’enrichissement d’uranium de Fordow, enterré dans une montagne près de la ville iranienne de Qom, située à 150 kilomètres au sud-ouest de Téhéran, n’ont plus de raisons de le faire maintenant.

A rappeler qu’en janvier 2012, des responsables américains avaient admis douter que leur bombe anti-bunker puisse pénétrer jusqu’aux centrifugeuses disposées dans le complexe.

Voici l’extrait du département de la défense américain expliquant l’impact de la MOP sur le sol :

