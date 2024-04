Chine : Hollande victime d’un trucage photoshop

Jeudi dernier, 25 avril 2013, les internautes chinois ont relayée une petite blague :

En effet, une photo retouchée de Hollande en train de descendre de l’avion avec la braguette ouverte. Lors de sa conférence de presse, les journalistes se sont demandé si c’était vrai ou pas. On a comparé avec des photos originales et il semble bien que ce soit une retouche. C’était une petite blague de potache. Cette information n’a pas énormément circulé mais jeudi, lorsqu’on tapait dans le moteur de recherche ‘président français’, on tombait sur ce résultat dans les deux ou trois premières réponses.

Vendredi, le sujet le plus discuté est une photo de comparaison entre la compagne de François Hollande et la femme du président chinois. Elles ont un style un peu différent et il y a plein de commentaires pour savoir laquelle est la plus jolie. Valérie Trierweiler est un peu plus décontractée et Mme Peng est plus militaire.

Les chinois disent que les habits de Valérie Trierweiler sont plus communs –certains trouvent ça bien, d’autres pas-. Il y a un commentaire amusant : ‘il ne faut pas oublier qu’elle est la compagne d’un homme du parti socialiste qui se réclame du marxisme et d’une société sans classe’. Il y a environ 200 commentaires sur ce sujet.

