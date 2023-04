Retraite : selon mon âge comment commencer à la préparer ?

On dit qu’il n’y a pas d’âge pour préparer sa retraite, j’aimerais donc m’y mettre le plus tôt possible. À quoi penser lors de mes premières années dans la vie active ? Et vers 40 ou 50 ans, quelles sont les solutions pour préparer ma future retraite ?

Selon votre âge actuel, voici les principes à retenir

Jeune actif, est-ce trop tôt pour penser à ma retraite ?

Il n’est jamais trop tôt pour préparer sa retraite. Dès vos premières années de travail, vous avez tout intérêt à vous constituer une épargne. Le moment venu, cela vous assurera un complément de revenus.

Acheter sa résidence principale est sans doute la première étape à laquelle vous atteler. Si vous êtes propriétaire de votre logement lors de votre arrivée en retraite, vous n’aurez plus à faire face à un loyer ou aux mensualités d’un crédit immobilier.

J’ai fait de longues études, quel impact pour ma future pension ?

Vous pouvez procéder au rachat de trimestres de retraite pour compenser vos années d’études supérieures.

Des points complémentaires peuvent aussi être rachetés auprès de l’Arcco et de l’Argic. Autant vous y prendre tôt pour ne pas oublier.

Quelques critères doivent être remplis :

avoir au moins 20 ans

avoir obtenu un diplôme ou avoir été admis dans des grandes écoles ou classes préparatoires

être affilié au régime général dès la fin de vos études.

Vers 40 ans, à quoi penser en prévision de ma retraite ?

La quarantaine, c’est le tournant pour renforcer votre stratégie de préparation à retraite. Objectif : doper votre épargne avec un horizon de long terme.

Plusieurs solutions s’offrent à vous. Vous pouvez souscrire à un contrat d’assurance vie avec fonds euros et unités de compte, à un Plan Épargne en Actions ou encore à un placement retraite spécifique comme le Plan Épargne Retraite auprès de votre caisse.

La meilleure solution est de faire un bilan complet de votre épargne personnelle. A 50 ans, vous avez encore le temps d’affiner votre stratégie. Surtout que désormais, vous pouvez commencer à estimer la date de votre retraite et son futur montant.

Sans tarder, informez-vous sur l’âge minimum auquel vous pourrez partir en retraite. Certains cas spécifiques vous donnent droit à un départ anticipé. Déterminez également les conditions à remplir pour partir avec une pension de retraite à taux plein.

Sur Internet, vous pouvez estimer le montant de votre future retraite. Sur le site de votre caisse de retraite, procurez-vous un relevé de situation, mis à jour chaque année. Vous pouvez aussi le demander par courrier. Si vous constatez un oubli ou une erreur, demandez une rectification.

Votre relevé de situation est un document très utile. Il vous indique le montant de votre pension [1] en fonction de l’âge de votre départ en retraite. C’est ce montant que votre épargne personnelle viendra compléter, pour atténuer la baisse de vos revenus.

[1] https://www.info-retraite.fr/portail-info/home.html