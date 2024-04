Comment investir dans l’économie verte ?

La protection de l’environnement, le développement durable et l’économie verte sont des préoccupations majeures pour moi. J’aimerais que mon épargne serve à financer ce type de projets. Quels sont les placements à privilégier pour concilier écologie et investissement ?

Les 5 questions à se poser pour investir dans l’économie verte

Pour vous aider dans vos investissements, nous apportons des réponses simples aux cinq principales questions sur l’économie verte. Pour vous aider à comprendre et à choisir la meilleure solution pour vous :

Qu’est-ce que l’économie verte ?

Pour le Programme des Nations Unies pour l’Environnement (PNUE), l’économie verte regroupe toutes les activités économiques qui « entraînent une amélioration du bien-être humain et de l’équité sociale, tout en réduisant de manière significative les risques environnementaux et la pénurie de ressources ».

Financer l’économie verte revient donc à investir votre épargne dans des activités à finalité écologique. Energie, urbanisme, transports ou alimentation : les opportunités ne manquent pas.

Deux labels ont été créés pour apporter de la lisibilité aux placements durables. Lorsque vous voulez investir dans l’économie verte, vous pouvez vous fier à ces deux classements :

L’ISR désigne tous les fonds d’Investissement Socialement Responsable. Pour donner suite à la COP21, le label a été créé pour certifier les projets de développement durable ;

Le TEC, le label Transition Énergie Climat. Créé en 2015, il est dédié aux fonds finançant la transition énergétique.

Vous pouvez opter pour des « obligations vertes », qui servent à financer des projets écologiques. Elles sont émises par des entreprises comme Engie ou par des entités publiques comme les régions françaises.

Certains fonds communs de placement vous permettent d’investir dans ces obligations vertes. Leur taux de rendement est variable, mais à durée comparable, il est similaire à celui des obligations classiques.

Vous avez la possibilité de placer votre épargne sur des actions de sociétés cotées en bourse et dont l’activité est orientée vers la préservation de l’environnement. En investissant dans des fonds thématiques dédiés à la chimie verte, les énergies renouvelables ou d’autres secteurs verts, vous conciliez rendement et préoccupations environnementales. Dans ce cas, vous pouvez investir via votre compte-titre, votre Plan Épargne en Actions ou certains contrats d’assurance-vie.

Quelle part de mon épargne investir dans l’économie verte ?

Vous le savez, mieux vaut ne pas mettre tous ses œufs dans le même panier. Vos investissements dans l’économie verte doivent être vus comme un outil de diversification pour votre épargne. Composez un portefeuille de placements variés. Cela vous permettra de répartir les risques et les opportunités de rendement, tout en finançant l’économie verte.

